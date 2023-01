Alfredo Talavera “amenaza” con jugar el Mundial de 2026

Quiere estar en el Mundial de 2026. Alfredo Talavera ha tenido la mala fortuna de jugar en la misma época de Guillermo Ochoa, pues el arquero de los Bravos de Juárez, suma tres Copas del Mundo, pero no ha podido disputar un solo minuto, luego de ser suplente del nuevo arquero de la Salernitana.

Luego de su debut en la Selección Mexicana en 2011, y a pesar de los muchos directores técnicos que han pasado por la escuadra azteca, Talavera ha sido un recurrente en las convocatorias, siendo llamado a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar 2022, pero siempre como banca del exguardamenta de las Águilas.

Alfredo Talavera no descarta estar en el Mundial de 2026

La siguiente justa de 2026 se disputará en nuestro país, en conjunto de Estados Unidos y Canadá, torneo que arranca en tres años y medio, y que a pesar de que tendrá 43 años de edad, Talavera no descarta poder estar.

“No me he despedido de nadie, ni de Federación. Sé que si estoy bien, porque me voy a cerrar las puertas cuando la misma selección me pueda necesitar. Estoy agradecido con la organización, con el cuerpo técnico del ‘Tata’. No jugué, no pasa nada y ya al siguiente 2026", aseguró el arquero a Fox Sports.

El futuro de Alfredo Talavera en el FC Juárez

El arquero mexicano arribó al conjunto froterizo el pasado mercado de fichajes de verano, durante Julio 2022, y de acuerdo a distintos reportes fichó con ellos por tres años, lo que lo dejaría ‘sin equipo’ un año antes de la Copa del Mundo, y tendría que buscar alguno para poder llegar con ritmo a la justa celebrada en nuestro país, dentro de tres años y medio, donde buscará sumar sus primeros minutos.