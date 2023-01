Nacho Ambríz asegura que hay una crisis en Selección Mexicana

El Director Técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambríz, habló en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrá su equipo frente a los Rojinegros del Atlas y al ser candidato natural al banquillo de la Selección Mexicana, aprovechó para tocar el tema del combinado azteca, la que piensa vive una crisis futbolística importante.

“Yo digo que alguna vez cuando estaba en León preguntaron si me interesa la Selección dije que sí, he hecho los méritos, hoy estoy muy enfocado en lo que es Toluca, tenemos crisis futbolística en selección, si no entendemos esto, estamos mal, me ocupa Toluca, cuando eres campeón hay más posibilidades de llegar a la Selección”, mencionó el entrenador en conferencia de prensa.

Nacho Ambríz habla del proceso mundialista rumbo al 2026

Por otro lado cuando se le cuestionó sobre si dentro de sus objetivos se ve en el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026, el estratega aseguró que ahora sólo está enfocado en Toluca.

“No, me gusta estar más en el día a día, dicen que cuando te toca, te toca y cuando sí aunque te quites, entonces esa parte me preguntan, no es momento, ahora es estar en Toluca , me sostuvieron, invirtieron para llegar a la final, crecer más, con la gente que confío en mí, que me ha defendido, los jugadores que es el papel importante”, aseguró Nacho Ambríz.

El estratega destacó su molestia por las críticas que reciben los entrenadores mexicanos por parte de algunos colegas extranjeros, en cuanto a la preparación, aseguró que él no entra en ese grupo ya que se ha preparado de buena forma.

“Yo digo crisis porque somos 18 equipos, cuántos entrenadores mexicanos estamos dirigiendo, luego te cuento la experiencia de Miguel, Chepo, Jimmy, Palencia, Meza, Manolo, Tuca, algo no estamos haciendo bien y si me da coraje que entrenadores de afuera dice que no estamos preparados, a mí no me pueden meter en eso, me fui a Europa y me fue mal, me hizo crecer, me molesta que digan eso”, finalizó.

Los Diablos visitan el próximo sábado 7 de enero al Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

