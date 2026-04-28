La IA dice que con este 11 ideal México podría ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Mexicana de Futbol reveló este martes la lista de convocados correspondientes a la Liga BBVA MX para el proceso de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Doce de los veinte futbolistas que se encuentran en la lista tendrán su lugar asegurado en el certamen y, aprovechando esta situación, la inteligencia artificial analizó cuál podría ser el mejor once titular posible de la Selección Mexicana en el torneo.

El modelo ChatGPT escogió una formación 4-3-3 flexible, que puede mutar a un 4-2-3-1 si la situación del partido lo amerita. En este contexto, la IA determinó a Guillermo Ochoa como portero titular del combinado nacional debido a su experiencia y gran rendimiento en torneos cortos. La línea de cuatro defensores está compuesta por Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo.

Guillermo Ochoa|MexSport

El mediocampo tendría como protagonistas a Edson Álvarez, quien sería titular como defensivo pese a los pocos minutos que acumula por lesión; Gilberto Mora por derecha y Álvaro Fidalgo por izquierda. Finalmente, la delantera estaría compuesta por Julián Quiñones y Roberto Alvarado como extremos, mientras que Raúl Jiménez sería la única referencia en el área.

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El once titular de México ideal, según la IA

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

¿Por qué este equipo podría pelear por la Copa del Mundo?

Según el análisis realizado por ChatGPT, este equipo podría pelear con cualquier potencia gracias a su sólida columna vertebral. Vásquez, Álvarez y Jiménez son tres futbolistas que juegan en Europa, en ligas exigentes, y es lo mínimo indispensable para competir con selecciones top.

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El estilo de juego de México sería basado en transiciones rápidas, similar al rol que tuvo Croacia durante el Mundial de Rusia 2018 o el de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022. Para ChatGPT, la fortaleza del equipo nacional sería recuperar con Edson, salir rápido con Fidalgo o Mora y atacar con Quiñones más Alvarado en espacios.

Además, destaca que con Jiménez hay una referencia clara en el área, mejora la presión alta y aumenta la eficacia, históricamente problema de México. También menciona que es una formación flexible que puede mutar a un 4-2-3-1 (Álvarez + Fidalgo doble pivote) o a un 4-4-2 (Quiñones acompañando a Jiménez).

Si bien es cierto que no es candidato natural al título, la inteligencia artificial remarca que con este once titular y un buen torneo puede meterse en cuartos o semifinales si se alinea todo.

