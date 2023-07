Las posibles alineaciones de Cruz Azul vs Toluca | Apertura 2023

Este sábado 8 de junio de 2023, continúa la actividad de la jornada 2 de la Liga BBVA MX y el primer partido del día es el de Cruz Azul vs Toluca que inicia a las 17:50 horas (tiempo del centro de México). Posteriormente, a las 18:05 horas (tiempo del centro de México) se disputan dos partidos más, Chivas vs Atlético San Luis y Juárez vs Tigres.

El conjunto de la Máquina llega de perder su primer partido del torneo y busca poder sumar sus primeros puntos del torneo en el Estadio Azteca junto a su afición. Por otra parte, el conjunto de Toluca, llega de empatar en su casa ante Necaxa por lo que pensaría en sumar su primera victoria de visita.

Posible alineación de Cruz Azul

Ricardo Ferretti buscaría mandar a los mejores jugadores para el primer partido del equipo de local. Afortunadamente para el entrenador, logró recuperar a tres jugadores que fueron baja en la primera jornada.

Se trata de Juan Escobar que logró recuperarse de su lesión y sería opción para entrar de titular y de los dos jóvenes mexicanos que se encontraban convocados con la Selección Mexicana sub-23 en los juegos centroamericanos y del caribe.

Con las incorporaciones, el Tuca haría dos modificaciones en la alineación. En la portería saldría con Jurado. Para la defensa saldría con Ignacio Rivero, Carlos Salcedo, Juan Escobar y Rodrigo Huescas.

En el mediocampo jugaría con Lira, Kevin Castaño, Rotondi, Moises y Christian Tabó. En la delantera estaría Augusto Lotti.

Posible alineación de Toluca

En el caso de Nacho Ambriz, buscaría mantener la misma alineación con la que jugó ante Necaxa. En la portería saldría con Volpi, en la defensa con Isaias, Huerta, Mosquera y Orrantia. Para el mediocampo con: Araújo, Baeza, Navarro y Meneses. En la delantera con Edgar López y Robert Morales.

