VIDEO: Aficionado de México rompe en llanto por Memo Ochoa

Este viernes siete de julio de 2023, Guillermo Ochoa le regaló un momento inolvidable a uno de los aficionados que se dio cita afuera del hotel de concentración de México, de cara a su juego de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023.

Fue a través de las redes sociales de la Selección Mexicana, que subieron un video en el que se pudo apreciar al portero tomándose un momento para tomarse fotos y darle autógrafos a los aficionados.

En el video se aprecia a Ochoa cerca de un aficionado firmando una playera de portero de hace varios años y posteriormente firmando unos guantes de portero. Gesto que terminó provocando la emoción y alegría del fan que le agradeció de corazón.

“Muchas gracias Memo, de veras te lo agradezco mucho, te lo agradezco de verdad, de corazón, gracias”.

Después de las palabras, Memo Ochoa sonrió y se despidió del aficionado para seguir su camino al hotel. Por otra parte, el aficionado terminó gritando de la emoción, con lágrimas en los ojos celebró mirando hacía el cielo y levantando su brazo en señal de victoria.

🇲🇽 MUCHAS EMOCIONES 🙌🏻



🔝 Esto pasa cuando conoces a tu ídolo.



🔥 Eres enorme, @yosoy8a 👏🏻👏🏻👏🏻#MéxicoJuega pic.twitter.com/8pBDG3AR9X — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2023

Te puede interesar: La posible alineación de México contra Costa Rica | Cuartos de Final Copa Oro

Guillermo Ochoa quiere jugar un sexto mundial

El portero mexicano confesó hace unos días que sigue pensando en poder jugar su sexto Mundial y que se siente con buen nivel físicamente y mentalmente.

“Quiero llegar a mi sexto Mundial. Me siento bien físicamente y mentalmente con ganas de seguir en la selección”.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

Agregó que los jóvenes tienen que tocar la puerta y luchar por su lugar en la Selección Azteca.

“Los jóvenes tienen que venir a tocar la puerta, como me tocó a mí y venir y ganarme mi lugar. Mientras yo me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí y sienta que pueda aportar a la Selección, voy a seguir aportando en base a mi rendimiento”, sentenció el portero de México”.

Por último, ante las críticas de su edad, detalló que mientras estés en un buen nivel, con buen rendimiento, las puertas de la Selección siempre estarán abiertas.

“Esto es una selección nacional, no una sub 20, ni sub 23 o 25 o 30. Aquí mientras te encuentres en un buen nivel, en un buen rendimiento, por supuesto que las puertas de la Selección siempre están abiertas”.

Te puede interesar: Así le ha ido a México en partidos de cuartos de final de Copa Oro