América vs Chivas, alineaciones del Clásico Nacional en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

América recibe a Chivas en la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Se juega una edición más del Clásico Nacional, encuentro que tiene como sede la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes tras la pausa por la Fecha FIFA.

Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa encara el partido invicto. Tras la Jornada 7, el cuadro azulcrema llega al juego luego de vencer a Pachuca. Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara comandado por Gabriel Milito viene de caer frente a Cruz Azul en su duelo pasado.

Para el juego en el Estadio Ciudad de los Deportes, el ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con el regreso de Richard Ledezma y José Castillo a la convocatoria de Gabriel Milito, quienes se recuperaron de forma satisfactoria de sus respectivas lesiones. De igual forma, los futbolistas que fueron convocados a la Selección Mexicana para los juegos ante Japón y Corea del Sur, se encuentran de regreso.

Cabe recordar, que Alan Mozo fue baja de Chivas luego de que fuera operado, pues el zaguero tuvo que pasar por el quirófano tras un juego amistoso ante el Club León, por lo que se encuentra en recuperación.

Alineaciones América vs Chivas

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Chivas: José Rangel, Míguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

