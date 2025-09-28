América vs Pumas: Alineaciones del Clásico Capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 27 de septiembre del 2025, se enfrentan América vs Pumas en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes y ya se conocen las alineaciones de los equipos.

Alineaciones confirmadas América vs Pumas

Estas son las alienaciones confirmadas para el partido de América vs Pumas.

Alineación del América

André Jardine manda la siguiente alineación para enfrentar a Pumas y buscar llevarse los puntos para mantenerse en la lucha por los primeros cuatro lugares de la tabla.

Portero: Luis Malagón

Defensas: Israel Reyes, Kevin Álvarez, Borja, Ramón Juárez y Cáceres

Mediocampistas: Fidalgo, Zendejas y Gutiérrez

Delanteros: José Zúñiga y Allan Saint-Maximin

Para sorpresa de muchos, el equipo de Coapa sale con una linea de cinco defensores, con la que podría buscar adelantar lineas por las bandas.

Alineación de Pumas

Efraín Juárez manda el siguiente once inicial para enfrentar al América.

Portero: Keilor Navas

Defensas: Bennevendo, Ananias, Angulo y Azuaje

Mediocampistas: Ruvalcaba, Aaron Ramsey, Trigos, Carrasquilla y Pedro Vite.

Delanteros: José Macías

¡Listas para el Clásico Capitalino!



A defender la playera con mucho orgullo ✨ @calientesports #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Mq6RED2lyZ — PUMAS (@PumasMX) September 28, 2025

Así llegan América y Pumas

América llega de vencer 1-0 al Atlético de San Luis y se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos. Por su parte, Pumas llega de perder 3-1 ante Juárez en la Jornada 10, se encuentran en el décimo lugar de la tabla con 10 puntos.

Ambos equipos buscarán llevarse la victoria para mantenerse en la lucha por un lugar en liguilla.

¡Vámonos! Nuestra afición ya nos espera en el Estadio Azulcrema 💙🏟️💛 pic.twitter.com/WW7stTYD4A — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

El árbitro que pitará el América vs Pumas

El árbitro central encargado del encuentro es César Arturo Ramos Palazuelos, uno de los más experimentados y mundialista.

Las bajas para el América vs Pumas

Los dos clubes llegan con bajas clave, en el caso del América no podrá contar con Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza. Por su parte, Pumas no contará con Caicedo.