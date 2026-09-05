Alineaciones confirmadas del Atlético de San Luis vs Chivas, jornada 7 de la Liga BBVA MX

Se han dado a conocer las alineaciones para el encuentro entre Atlético de San Luis vs Chivas, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones confirmadas Atlético de San Luis vs Chivas

Alineación de Atlético de San Luis

Diego Mejía decidió mandar el siguiente once tras obtener una victoria clave ante Rayados de Monterrey.

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Roman Torres, Alves de Barros, Eduardo Águila

Mediocampistas: Sebastien Lamonge, Johan Caicedo, Miguel García, Oscar Macías,

Delanteros: David Rodríguez, Anderson Duarte y Rafael Llorente

Alineación de Chivas

Gabriel Milito busca mantener el buen ritmo del equipo, por lo que decidió mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder obtener la victoria.

Portero: José Rangel

Defensas: Diego Campillo, Omar Govea, Luis Romo,

Mediocampistas: Hugo Camberos, Daniel Aguirre, Fernando González, Sanriago Sandoval,

Delanteros: Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín y Roberto Alvarado

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Fecha y hora para ver el Atlético de San Luis vs Chivas

El encuentro del Atlético de San Luis vs Chivas se disputa este sábado 5 de septiembre del 2026 en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Atlético de San Luis vs Chivas Rayadas del Guadalajara

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Así llegan Atlético de San y Chivas

Atlético de San Luis llega en el lugar 14 de la tabla general con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas. Su último partido logró ganarlo 3-1 como visitante ante Rayados de Monterrey en la Jornada 6.

Por su parte, Chivas llega en el quinto lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos luego de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En su último compromiso empató 1-1 ante Pachuca como visitante.

Los dos equipos llegan con realidades diferentes pero buscan poder llevarse los tres puntos.

