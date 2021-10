Alineaciones confirmadas de Chivas y Cruz Azul | Liga BBVA MX

Fut Azteca tendrá uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 del Torneo Grita México A21 de la Liga BVVA MX, Cruz Azul visita a Chivas en el estadio Akron, el cuadro tapatío tiene dos los y medio sin ganarle al cuadro cementero, desde e 12 de enero de 2019.

Tanto el “Rebaño Sagrado” como el cuadro celeste están en zona de reclasificación, por lo que es fundamental la sacar la victoria y así amarrar boleto a la fase final del torneo, el equipo de Guadalajara tiene 18 puntos y es noveno, mientras que la visita llega séptimo con 19 unidades.

Antonio Briseño espera un ataque de Cruz Azul potente

El defensa central de Chivas platicó en exclusiva con Azteca Deportes y aceptó que Cruz Azul tiene un poder ofensivo que ocupa al cuadro tapatío.

“Me ocupa, porque es un equipo que tiene la calidad, tiene grandes jugadores, el campeón goleador fue ‘Cabecita’ (Jonathan Rodríguez), el propio ‘Chaquito’ (Santiago) Giménez. Además, tienen gente que viene muy bien de atrás, como (Luis) Romo y Orbelín (Pineda)”, dijo el ‘Pollo’ Briseño en entrevista con Azteca Deportes .



Ausencia del delantero Alexis Vega

Alexis Vega no estará en esta partido, pues no entró a la convocatoria por recomendaciones médicas, es el quinto juego de este torneo que no está presente con el “Rebaño” el jugador de 23 años.

Posibles alineaciones de Chivas y Cruz Azul





Alineación Chivas: Gudiño; Mayorga, Sepúlveda, Molina, Huerta, Brizuela, Sánchez, Angulo, Mier, Torres y Flores.

Alineación Cruz Azul: Corona; Domínguez, Romo, Rivero, Angulo, Cabecita, Pablo Aguilar, Escobar, Alvarado, Pol Fernández y Pineda.

Chivas lleva más de dos años sin vencer a Cruz Azul



Desde el 12 enero de 2019, el cuadro de Guadalajara no le gana a la “Máquina”, en aquella ocasión fue gracias al gol de Ronaldo Cisneros, ya va para dos años y medio, ahora el “Rebaño” además de aspirar a quitarse esa mala racha, va por un resultado que los llene de confianza para enfrentar la última parte del campeonato.



¿Dónde ver Chivas vs Cruz Azul EN VIVO?

La mejor transmisión de Chivas vs Cruz Azul la podrás disfrutar con los mejores narradores de México, en punto de las 8:45 PM (tiempo del centro de México) por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

