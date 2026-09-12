Las alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs América, Clásico joven del Apertura 2026

Las puertas del estadio Azteca se abren este sábado 12 de septiembre para recibir el Clásico Joven entre el Cruz Azul y América por la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en un partido donde también estará en juego el orgullo.

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Alineaciones del Cruz Azul vs América

Cruz Azul y América saltarán a la cancha con sus mejores hombres para disputar un partido de alta tensión en el que estarán en juego más que tres puntos debido a la rivalidad que existe entre ambos equipos.

Los Cementeros llegan a este partido con dos victorias sobre sus hombros y quieren seguir escalando posiciones en la tabla para asegurar puesto de Liguillas.

Por su parte, el América ha comenzado con paso demoledor y acumula seis partidos sin perder en lo que va del torneo manteniéndose como el único equipo que no ha perdido y callando las voces críticas que señalaban a la directiva por la falta de refuerzos en su momento; sin embargo, a pesar de su buen arranque en la Liga BBVA MX, las Águilas fracasaron en la Leagues Cup y quedaron en el cuarto puesto.

Alineaciones confirmadas del Cruz Azul

23.- Kevin Mier

16.- Jeremy Márquez

4.- Willer Ditta

5.- Orozco Chiquete

3.- O. Campos

17.- A. García

19.- Carlos Rodríguez

8.- Agustín Palavecino

6.- Erik Lira

20.- José Paradela

7.- Nico Ibáñez

DT: Joel Huiqui

Alineaciones confirmadas del América

30.- Rodolfo Cota

5.- Kevin Álvarez

3.- Israel Reyes

29.- Ramón Juárez

34.- Dagoberto Espinoza

28.- Erick Sánchez

13.- Alan Cervantes

12.- Isaías Violante

23.- Raphael Veiga

7.- Brian Rodríguez

9.- Henry Martin

DT: Guillermo Almada

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