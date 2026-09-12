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Las alineaciones CONFIRMADAS del Cruz Azul vs América, Clásico joven del Apertura 2026

Cruz Azul y América se enfrentan este sábado en una nueva edición del Clásico Joven

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Santos
Cruz Azul Team during the 7th round match between Cruz Azul vs (and) Santos as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 06, 2026 in Mexico City, Mexico.|Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar

Escrito por: Francisco Fernández

Las puertas del estadio Azteca se abren este sábado 12 de septiembre para recibir el Clásico Joven entre el Cruz Azul y América por la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en un partido donde también estará en juego el orgullo.

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Alineaciones del Cruz Azul vs América

Cruz Azul y América saltarán a la cancha con sus mejores hombres para disputar un partido de alta tensión en el que estarán en juego más que tres puntos debido a la rivalidad que existe entre ambos equipos.

Los Cementeros llegan a este partido con dos victorias sobre sus hombros y quieren seguir escalando posiciones en la tabla para asegurar puesto de Liguillas.

Por su parte, el América ha comenzado con paso demoledor y acumula seis partidos sin perder en lo que va del torneo manteniéndose como el único equipo que no ha perdido y callando las voces críticas que señalaban a la directiva por la falta de refuerzos en su momento; sin embargo, a pesar de su buen arranque en la Liga BBVA MX, las Águilas fracasaron en la Leagues Cup y quedaron en el cuarto puesto.

Alineaciones confirmadas del Cruz Azul

  • 23.- Kevin Mier
  • 16.- Jeremy Márquez
  • 4.- Willer Ditta
  • 5.- Orozco Chiquete
  • 3.- O. Campos
  • 17.- A. García
  • 19.- Carlos Rodríguez
  • 8.- Agustín Palavecino
  • 6.- Erik Lira
  • 20.- José Paradela
  • 7.- Nico Ibáñez
  • DT: Joel Huiqui

Alineaciones confirmadas del América

  • 30.- Rodolfo Cota
  • 5.- Kevin Álvarez
  • 3.- Israel Reyes
  • 29.- Ramón Juárez
  • 34.- Dagoberto Espinoza
  • 28.- Erick Sánchez
  • 13.- Alan Cervantes
  • 12.- Isaías Violante
  • 23.- Raphael Veiga
  • 7.- Brian Rodríguez
  • 9.- Henry Martin
  • DT: Guillermo Almada

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