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Fútbol

Alineaciones CONFIRMADAS del Inter Miami vs Cruz Azul, partido de la Campeones Cup 2026

Duelo de titanes desde la Florida por un título binacional, Lionel Messi y compañía buscarán frenar a la Máquina Celeste de Joel Huiqui en suelo norteamericano.

Inter Miami Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

El NU Stadium se viste de gala para un encontronazo entre monarcas de Norteamérica, el Inter Miami de Lionel Messi recibe a la Máquina Celeste de la Cruz Azul por duelo correspondiente a la Campeones Cup. El equipo de la Major League Soccer tendrá de su lado la localía, sin embargo, el mandamás del pasado certamen de la Liga MX no venderá nada barata la derrota en la Florida.

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Para este partido, el recién llegado Cristián 'Kily' González y Joel Huiqui no se guardan nada de su amplío repertorio y van con todo desde el primer minuto. En el caso del Inter Miami, podemos ver como titulares a Lionel Messi, Casemiro, Luis Suárez y un viejo conocido del futbol mexicano; Germán Berterame. Por otro lado, el estratega mexicano se la jugará con Nico Ibáñez como ariete y tendrá a Erik Lira como su mediocentro de recuperación.

Alineación de Inter Miami

  • Portero: Dayne St Clair
  • Defensas: Facundo Mura, Casemiro, Maxi Falcón y Fricio Caicedo
  • Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Yanick Bright y Matías Galarza
  • Delnateros: Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi

Alineación de Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Carlos Rotondi, Jéremy Márquez, Willer Ditta, Amaury García y Jesús Orozco
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Charly Rodríguez y José Paradela
  • Delanteros: Nicolás Ibáñez

Recuerda que podrás seguir el resultado de este partido entre el Inter Miami y el Cruz Azul por la Campeones Cup por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

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