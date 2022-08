Mazatlán vs América alineaciones confirmadas | Jornada 11 Liga BBVA MX

Mazatlán recibe al América en la Jornada 11 del Apertura 2022. El equipo dirigido por Gabriel Caballero busca hacer un buen papel en el Estadio Kraken en busca de alcanzar lugares de repechaje. Por su parte, las Águilas comandadas por Fernando Ortiz llegan con el objetivo de asaltar el liderato de la clasificación.

Emilio Sánchez prefiere a Mazatlán que al América

El jugador de 28 años de edad, quien pasó por el conjunto de las Águilas, aseguró que prefiere al cuadro de La Perla del Pacífico sobre el conjunto azulcrema.

“Cuando estás en todos los equipos, siempre dices: ‘es que somos una familia’. Yo creo que Mazatlán ha sido el mejor grupo donde me ha tocado estar. Lo que se vive en el vestidor, lo que se vive fuera del vestidor, lo que se vive fuera de la misma cancha no lo había vivido en ningún lado y eso que me ha tocado estar en varios equipos”, dijo, en entrevista con Azteca Deportes.

“Esto es más unión. Me tocó, como ejemplo, estar en América. Allá, la presión es diferente, sí hay muy buen ambiente, pero hasta ahí, en el tiempo que yo estuve. Aquí es diferente, aquí se vive como una amistad fuera del campo y eso es muy bonito”, agregó.

Alineaciones Mazatlán vs América

Mazatlán: Vikonis, Vargas, Alanís, Colula, Meré, M. Fabián, Sánchez, Intriago, Bárcenas, Benedetti y Rubio.

América: Ochoa, fuentes, Cáceres, Valdez, Layún, Fidalgo, Valdés, Zendejas, Sánchez, Rodríguez y Martín.

Dónde ver Mazatlán vs América en vivo

El encuentro de la jornada 11 lo podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes. Mazatlán recibe al América en el Estadio Kraken, juego que podrás ver en vivo mediante la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 21:00 horas.

Te puede interesar: Emilio Sánchez prefiere ambiente de Mazatlán antes que el de América