Mazatlán vs Xolos, alineaciones de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mazatlán se mide a Tijuana en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025. Tras la actividad en la Leagues Cup, la actividad en la Liga BBVA MX se ha reanudado y el Estadio El Encanto va a ser testigo del duelo entre Cañoneros y Xolos.

Te puede interesar: América vs Querétaro: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

Dirigidos por Robert Dante Siboldi, la escuadra de La Perla del Pacífico encara el compromiso tras haber perdido en su visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo durante la Fecha 3. Del otro lado, el conjunto de La Frontera viene de empatar ante los Bravos de Juárez en su partido pasado del certamen local.

En casa, Mazatlán únicamente ha disputado un partido durante el Apertura 2025, mismo que ganaron en la Jornada 2 ante el Club Puebla, por lo que buscarán sumar más puntos ante su gente frente a unos Xolos que no han logrado sacar unidades en calidad de visitante.

El juego entre Mazatlán y Tijuana lo vas a poder disfrutar en vivo a través de la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 20:50 horas, tiempo de la CDMX.

Alineaciones Mazatlán vs Xolos

Mazatlán: POR CONFIRMAR.

Xolos: POR CONFIRMAR.

Te puede interesar: OFICIAL: Horarios definidos para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025