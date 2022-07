Real Madrid vs Barcelona alineaciones confirmadas | Partido amistoso

Los duelos internacionales, previo al arranque de las ligas europeas, nos tiene preparado un choque épico, pues Real Madrid y Barcelona se miden en un encuentro amistoso, mismo donde veremos la primera titularidad de Robert Lewandowski.

El conjunto del Real Madrid no contará con Benzema para este duelo, ya que los Merengues informaron que no estaría disponible para este encuentro, así que Lewandowski no se medirá al que podría ser su rival directo en la tabla de goleo.

Las alineaciones del Real Madrid vs Barcelona

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández han mandado un 11 inicial bastante interesante, como si el título de LaLiga ya estuviera en juego, mismo que levanta las expectativas de cara a la temporada en España, pues pinta para ser un choque épico.

El Real Madrid saltará al campo con Thibaut Courtois, Eder Militao, Alaba, Hazard, Valverde, Lucas Vázquez, Tchouameni, Vinicius Jr, Rodrygo, Rudiger y Camavinga.

El FC Barcelona, por su parte, se medirá a los Merengues con Ter Stegen, Ronald Araujo, Busquets, Pedri, Ansu Fati, Robert Lewandowski, Christensen, Jordi Alba, Rafinha, Eric y Gavi.

¿Cómo llegan Real Madrid y Barcelona a este encuentro?

El Real Madrid recién afrontará su primer partido de pretemporada, pues pese a que sus jugadores ya estaban reunidos desde hace días, el calendario Merengue va comenzando, por lo que este choque ante Barcelona los ayudará mucho.

Sus próximos compromisos son ante el América, luego la Juventus y después jugará la Supercopa de Europa ante el Frankfurt.

El Barcelona, por su parte, ya jugó y goleó al Inter Miami de la MLS por 0-6, en un encuentro que fue relativamente ‘fácil’ para ellos.

Sus próximos compromisos son ante la Juventus, New York Red Bull y después contra Pumas, por el Trofeo Joan Gamper. En este último partido podría haber un reencuentro entre Dani Alves y su exequipo.