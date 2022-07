Taxista tacha de ‘tacaño’ a Neuer tras devolverle su cartera perdida

El Bayern Múnich es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar este verano, tanto por sus fichajes, como el de Sadio Mané, así como sus bajas, como es el caso de Lewandowski, pero extracancha también ocurren hechos curiosos, como el taxista que tachó de tacaño a Manuel Neuer.

El portero alemán perdió su cartera y un taxista tuvo la amabilidad de ir hasta su casa para devolvérsela, por lo que esperó que Neuer tuviera un buen gesto con él y le diera una ‘jugosa recompensa’, pero la realidad es que fue algo ‘simbólico’.

¿Por qué un taxista llamó ‘tacaño’ a Manuel Neuer?

De acuerdo a información de medios alemanes, esta semana el portero del Bayern Múnich tomó un taxi, donde su destino no fue revelado, pero el detalle que sí se reveló es que dejó su cartera en uno de los asientos, por lo que el conductor tuvo este noble gesto.

El hombre del taxi, del que no se habría revelado su nombre, reveló que en la cartera había unos 800 euros (poco más de 16 mil pesos), distintas tarjetas de crédito y su identificación, misma que utilizó para conocer su dirección y llevársela a su casa.

REUTERS

Al llegar al hogar de Manuel Neuer, el portero habría quedado sorprendido de la amabilidad del taxista, por lo que agradeció el que le devolviera su cartera y le dio una recompensa; el hombre creía que sería el dinero en efectivo, pero no, le otorgó ¡una camiseta del Bayern Múnich!

Tras esto, al hablar con los medios, fue que el taxista llamó tacaño a Neuer, pues no puede alimentar a su familia con una camiseta: “La tarifa de mi taxi es una burla. Tengo cuatro hijos. No puedo hacer nada con la camiseta. Recorrí 120 km para darle la cartera y no cubrió ni una parte de la cuota. Qué tacaño”, dijo.

Manuel Neuer y el Bayern Múnich se siguen alistando en pretemporada para el inicio de la Bundesliga, pero de momento el meta alemán ya quedó mal parado.