Santos vs Chivas: Alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este domingo 10 de agosto del 2025, en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México, se enfrentan en el Estadio Corona, Santos vs Chivas, siendo el último partido del día.

Alineaciones confirmadas Santos vs Chivas

Alineación de Santos

La alineación que manda Francisco Rodríguez Vílchez es la siguiente:

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Amione, Abella, Ortega y Balanta

Mediocampistas: López, Guemez, Carrillo, Villalba y Sordo

Delanteros: Barticciotto

Alineación de Chivas

La alineación que manda Gabriel Milito con el objetivo de poder llevarse los tres puntos y subir posiciones.

Portero: José Rangel

Defensas: Sepúlveda, González, Campillo y Castillo

Mediocampistas: Álvarez, Romo, Aguirre y Ledezma

Delanteros: Alvarado y González

🇫🇷 ¡ESTE ES EL XI INICIAL DE CHIVAS! 🇫🇷 A salir y darlo todo por esos 3️⃣ Rebaño 😍 #ApuestaPorElRebaño en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/so7lhZeJU8 pic.twitter.com/ha25g9a2yn — CHIVAS (@Chivas) August 11, 2025

Así llegan Santos y Chivas

Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos tras un inicio irregular en el torneo y una participación decepcionante en la Leagues Cup 2025.

Santos Laguna, ahora bajo la dirección del español Francisco Rodríguez Vílchez, busca un nuevo comienzo tras una campaña desastrosa en el Clausura 2025, donde terminaron en el último lugar con solo dos victorias en 17 partidos. En el Apertura 2025, Santos suma tres puntos tras vencer 3-0 a Pumas en la Jornada 1, pero registra dos derrotas.

Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, también llega con altibajos. Con tres puntos en el torneo tras una victoria 4-3 contra San Luis, los rojiblancos registran una derrota y tienen pendiente por jugar el encuentro de la Jornada 1 ante Tigres.