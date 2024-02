Este sábado los Pumas de la UNAM viajan a Nuevo León para medirse a los Tigres en la Jornada 5 del Clausura 2024, el cotejo tiene cierto sabor a revancha, pues los norteños eliminaron a los universitarios en las semifinales del torneo pasado a pesar de que los capitalinos llegaron a complicar el asunto en la vuelta. Los locales no jugaron a media semana y los del Pedregal dejaron ir la victoria en su territorio contra un aguerrido Necaxa.

Con 10 puntos de cosecha en cuatro cotejos, los muchachos de Robert Dante Siboldi se ubican terceros de la clasificación, están empatados con el Monterrey y las Águilas, pero la diferencia de goles los tiene por debajo de dos de sus grandes rivales. Recientemente fueron a Querétaro sin André-Pierre Gignac y no pudieron doblegar a los Gallos, aunque lograron volver a sus dominios con un valioso empate de visita. La plantilla de Tigres es una de las más poderosas del futbol mexicano y Pumas se reforzó con la idea de vencer a este tipo de equipos.

Los de Gustavo Lema salen de casa apenas por segunda ocasión en lo que va de Clausura 2024, viajaron a territorio potosino en la Jornada 2 y no les fue bien, el Atlético de San Luis los venció por 1-3 con una dominante actuación. Históricamente no han obtenido buenos resultados en el ‘Volcán’ y requerirán de uno si quieren mantener el ritmo con respecto al resto de las escuadras. Actualmente son sétimos en la tabla con cosecha de siete puntos, pero no deja de preocupar que hombres como Guillermo Martínez y César ‘Chino’ Huerta no han pesado tanto.

Pumas no gana en el Universitario desde el Clausura 2014, una sequía de prácticamente 10 años que no luce nada fácil de romper. En temporada regular fueron los de la capital quienes se llevaron los tres puntos hace seis meses gracias a las anotaciones de Gabriel ‘Toro’ Fernández y Juan Ignacio Dinenno.

Alineaciones Tigres vs Pumas | Jornada 5 del Clausura 2024

Tigres: Nahuel Guzmán; Samir, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Francisco Córdova, Guido Pizarro; Nicolás Ibáñez

Pumas: Julio González; Pablo Bennevendao, Lisandro Magallán, Nathan Silva, Adrián Aldrete; Eduardo Salvio, César Huerta, Ulíses Rivas, José Caicedo, Piero Quispe; Guillermo Martínez