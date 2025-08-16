Tigres vs América, alineaciones de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tigres y América se miden en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Guido Pizarro, el conjunto de la UANL encara el partido en el Estadio Universitario luego de haber vencido a Puebla en un encuentro que vio el regreso de André-Pierre Gignac a las canchas. De igual forma, se dio el debut goleador de Ángel Correa en el certamen local luego de haberse estrenado en la Leagues Cup 2025.

Del otro lado, el cuadro azulcrema comandado por André Jardine no cuenta con plantel completo. Henry Martín no hizo el viaje a Nuevo León tras presentar una molestia muscular y tras la llegada de Allan Saint-Maximin como flamante refuerzo, el delantero de Francia tampoco se encuentra disponible en la escuadra de Coapa debido a que aún no está listo su registro en la Liga BBVA MX. El América llega al partido frente a Tigres luego de haber vencido a Querétaro en la Fecha 4. El duelo en el Estadio Universitario expone el invicto de ambos conjuntos ya que el equipo local registra paso perfecto luego de tres partidos disputados. Mientras que el cuadro azulcrema tiene dos triunfos y dos empates.

Alineaciones Tigres vs América

Tigres: Nahuel Guzmán, Juan Pirata, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Javier Aquino, Romulo Zanré, Ángel Correa, Nicolás Ibáñez y Ozziel Herrera.

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez y José Zúñiga.

