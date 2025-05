Toluca vs América, alineaciones de la Final de Vuelta del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Ha llegado el día. Toluca y América se enfrentan en la Gran Final por el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Antonio Mohamed, los ‘Diablos Rojos’ buscan hacer valer la cancha del Estadio Nemesio Diez, inmueble en el que el cuadro Escarlata no ha conocido la derrota a lo largo de todo el campeonato y motivo por el que pueden confiar en llevar la 11 a sus vitrinas.

VE TOLUCA VS AMÉRICA EN VIVO AQUÍ

Del otro lado, la escuadra comandada por André Jardine quiere seguir haciendo historia. El equipo de Coapa busca el tetracampeonato y con ello, sumar la estrella 17 a sus logros siendo el conjunto más ganador del futbol mexicano.

Luego del partido de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, América y Toluca no se hicieron daño en un encuentro en el que no pudo estar presente Paulinho. El delantero de Toluca, quien fue Campeón de Goleo en la presente campaña, tuvo molestias musculares y no vio actividad, presenciando el empate sin anotaciones desde un palco.

Alineaciones Toluca vs América

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Mendez, Andres Pereira, Luan Garcia, Jesús Gallardo, Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Alexis Vega y Paulinho.

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez y Henry Martín.

Te puede interesar: ¿Mal augurio para Toluca? La racha NEGATIVA de Alexis Vega ante América