Alitas, Aguacates y T.V. de 85’ para ver el Super Bowl LVII

Más de 1,450 millones de alitas de pollo consumirán los estadounidenses este domingo, 10.000 toneladas de aguacates exportadas desde México. Anuncios de 30 segundos por siete millones de dólares, entradas más baratas por 4.000 dólares, hoteles completamente reservados, 'boom' en la venta de televisores de 85 pulgadas: es el poder del Super Bowl.

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Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se juegan el Trofeo Vince Lombardi de la NFL. Pese a que el State Farm Stadium tenga aforo para 63.400 aficionados, se estima que 150.000 personas viajaron a Arizona este fin de semana. Si el ganador en el campo se conocerá este domingo, restaurantes, supermercados, hoteles y tiendas tecnológicas ya se frotan las manos por un impacto económico millonario.

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Los estadounidenses gastarán 115 dólares de media por persona para ver el partido este día. Para sacar máximo provecho, restaurantes, bares, y los organizadores de los festivales previos al Super Bowl invierten en la contratación de cocineros y camareros extra para trabajar el fin de semana del Super Bowl.

Si alimentos como el pollo y el guacamole tuvieron una bajada de precio respecto al año pasado, la cerveza, la bebida favorita en Estados Unidos el domingo del Super Bowl, tuvo un aumento de un 11 % comparado con este mismo período en 2022, cuando se vendía por 17 dólares el vaso en el Super Bowl de Los Ángeles.

Los anuncios por T.V. más caros de la historia

Entre los récords que se establecerán en Glendale está el astronómico precio de los anuncios por televisión, nunca tan caros.

Si el año pasado las marcas invirtieron 6,5 millones de dólares para sus anuncios, este año se pagan siete millones para unas promociones de 30 segundos.

Una competencia Fuera De Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

Curiosamente, en un evento marcado por las inversiones millonarias, dentro y fuera del campo, los protagonistas del espectáculo del descanso, este año la cantante Rihanna, no reciben pagos por sus actuaciones.

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No se trata de una novedad. El escenario del Super Bowl ofrece de por sí una vitrina inmejorable para los artistas, que consiguen beneficios extraordinarios a nivel de visibilidad y ven dispararse sus ventas y los ingresos por patrocinadores.

Por ejemplo, los Maroon 5 vieron aumentar sus ventas un 488 % después de su actuación en el Super Bowl de 2019, según la empresa especializada en datos de márketing 'Nielsen'.