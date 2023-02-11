La maldición que Patrick Mahomes busca romper en el Super Bowl 57

Por segunda vez en su carrera, Patrick Mahomes ha sido reconocido como el Jugador Más Valioso de la NFL y, aunque se trata de un codiciado premio otorgado por AP, su designación no suele ser un buen augurio.

En el siglo XXI, ningún acreedor a dicho galardón ha sido capaz de ganar el Super Bowl en la misma temporada. El último en lograrlo fue el expasador de los Rams, Kurt Warner, en la campaña de 1999, cuando la organización —entonces con sede en St Louis— se impuso a los Titans de Tennessee 23-16 en el Georgia Dome de Atlanta.

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Desde entonces, surgieron leyendas de la talla de Peyton Manning o Tom Brady, entre muchos otros, que fueron reconocidos como MVP del curso y fracasaron en su intento por levantar el anhelado trofeo Vince Lombardi. Al mayor de la familia Manning le sucedió en cinco ocasiones, Aaron Rodgers lo ha experimentado cuatro veces y Brady —recién retirado— un total de tres.

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Mahomes quiere romper el maleficio este domingo

El domingo 12 de febrero, Mahomes, uno de los quarterbacks más talentosos que han llegado a la NFL, intentará romper el molde y guiar a los Chiefs de Kansas City a un triunfo sobre los Eagles de Filadelfia, que parten como favoritos en los momios. En el plano personal, significaría un segundo anillo de campeón.

El mariscal de campo de los de Arrowhead ya conoce la sensación de abrazar el Vince Lombardi y también ha probado las mieles del Jugador Más Valioso, aunque estas experiencias llegaron en diferentes temporadas.

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En el 2018, 'Pat' emergió como el MVP de la NFL; sin embargo, sucumbió en la final de la Conferencia Americana. Los Patriots de Nueva Inglaterra, su verdugo, se llevaron el Super Bowl al derrotar a los Rams. Al año siguiente, obtuvo su revancha, —a costa de los 49ers— conquistó el gran partido, aunque el Más Valioso, aquella vez, le perteneció a Lamar Jackson.

