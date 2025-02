Alphonso Davies renovó con el Bayern Munich y le cierra las puertas al Real Madrid

Mal y de malas la está pasando el Real Madrid, uno de sus principales candidatos para llegar en este mercado de transferencias invernal renovó con su equipo. Alphonso Davies alargó su vínculo hasta 2030 con el FC Bayern Munich y se quedan atrás los rumores de una posible salida del canadiense de la entidad bávara.

La noticia la dio a conocer el equipo alemán a través de las redes sociales. El capitán del combinado norteamericano sonaba fuerte para ser refuerzo merengue y de hecho, se habían extendido las pláticas de la renovación entre Davies y el Bayern, algo que reforzó el rumor de su llegada al equipo ibérico.

Urgencia en la defensa en el Madrid

La renovación de Davies cayó como un ‘balde de agua fría’ en el seno del Real Madrid y más por las últimas noticias que han recibido. David Alaba se volvió a lesionar y estará por lo menos tres semanas fuera de acción según diversos medios españoles.

Sumado al jugador austríaco, Eder Militao está en plena recuperación al igual que Antonio Rudiger y Dani Carvajal. Cuatro futbolistas que en el papel son los titulares y que no están disponibles para Carlo Ancelotti en los próximos partidos.



Raúl Asencio y Jacobo Ramón se posicionan en la fila para ser titulares, además, Aurelien Tchoauméni se perfila para ser una vez más central a pesar de que no es su posición natural. Finalmente, el calendario no le sonríe al club merengue (vs Leganés en Copa del Rey, en Liga vs Atlético de Madrid y en UEFA Champions League vs Manchester City.