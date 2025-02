Álvaro Fidalgo cree que el América perdonó a los Pumas

Luego de imponerse a los Pumas en el ‘Clásico capitalino’ de la Jornada 8, el mediocampista del Club América, Álvaro Fidalgo, hizo gala de su amor por la camiseta y dedicó el triunfo a todos los seguidores azulcrema, ávidos del resultado tras dos recientes descalabros contra el rival de la ciudad.

Te puede interesar: América derrota a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario: revive los mejores momentos del Clásico Capitalino del Clausura 2025

“Sé lo que significa para la afición ganar a Pumas, ya saben que me gusta la historia de este club y sé lo que esto significa para todos ellos y también para todos nosotros”, dijo, antes de abandonar el Estadio Olímpico Universitario.

Resumen Mazatlán 0-5 América | Jornada 15, Apertura 2024

El dorsal ‘8' de las águilas se mostró satisfecho por los tres puntos que sacaron de Ciudad Universitaria, pero hizo énfasis en la necesidad que tienen por recuperar la cima de la competencia y apeló a la autocrítica cuando se refirió a la contundencia.

“Tuvimos varias claras también, creo que fueron para una goleada bastante más grande, pero bueno, 0-2 y contentos por la victoria, creo que quedamos a 3 puntos de León y nuestro objetivo es quedar primeros”, apuntó.

Con el gol que marcó frente a los universitarios, el volante español se adjudicó tres anotaciones en una semana por primera vez en su carrera y, cuestionado sobre su nueva faceta goleadora, habló sobre los retos que se ha puesto en el ámbito individual.

“Desde que llegué aquí, mi objetivo número 1 personal siempre es crecer; cada entrenamiento, cada partido; para mí, cada partido es un examen y todavía me queda mucho por crecer. Espero que (mis goles) sirvan para ayudar al equipo; los del otro día ante Necaxa se dieron, pero no nos ayudaron, el gol de hoy, sí y lo saben, era un tema pendiente. Todo el mundo lo sabe, la afición, yo, mis compañeros, todo el mundo sabe que era un tema el del gol, llegaba mucho al área y no podía fallar tanto como fallaba”, comentó.

Fidalgo habló también sobre la expulsión que condicionó a los Pumas y la incluyó como parte de la fricción que genera la rivalidad entre azulcremas y auriazules.

“Hubo tres entradas muy fuertes, una de Pussetto creo a Alan (Cervantes), la de Adalberto (Carrasquilla), que es verdad que no quiere ir a darme, sino que va al balón, vi que no tenía mala intención ni mucho menos, pero bueno, al final se llevaron una roja, no vi la acción realmente cómo fue, pero sí, así son los clásicos”, concluyó.