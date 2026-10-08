Álvaro Fidalgo lanza guiño; así alborotó a la afición del América tras estar en la Selección

Álvaro Fidalgo tuvo una destacada participación en los primeros juegos que la Selección Mexicana ha tenido en esta fecha FIFA, por lo que se espera que el exjugador del América también vea minutos en el siguiente periodo internacional de la mano del técnico Rafael Márquez.

Colectivamente, al América no le alcanza

Ya sea como suplente o entrando desde el cuadro titular, la realidad es que Álvaro Fidalgo se vislumbra como una alternativa interesante para Rafael Márquez en este proceso rumbo al 2030. Además, el mexicano ha lanzado un guiño que dejó boquiabierta a la afición del América.

¿Qué declaración hizo Álvaro Fidalgo sobre el América?

Fue durante su participación con la Selección Mexicana que Álvaro Fidalgo concedió unas declaraciones en donde revela el cariño que siente por el América, institución en donde estuvo durante cinco años y en la que no descarta volver luego de cumplir su proceso en el balompié europeo.

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“Era salir un poco de la zona en la que estaba a gusto, todo mundo sabe que estaba muy feliz en América y desde aquí mando un saludo para todos. No me olvido nunca de ellos”, dijo Álvaro Fidalgo, quien también reveló que jugar en un equipo como Betis no es sencillo debido al nivel de la mayoría de sus futbolistas.

¿Cuántos títulos ganó Álvaro Fidalgo en el América?

Si bien todos recuerdan que Álvaro Fidalgo formó parte de la época dorada que el América tuvo en esta década, pocos saben que el mexicano registró un total de seis títulos en su etapa en Coapa, lo cual lo convierte en uno de los elementos más exitosos en el pasado reciente de la institución.

El Maguito fue fundamental en el tricampeonato que América registró ante Tigres, Cruz Azul y Rayados. Además, el mediocampista también obtuvo el Campeón de Campeones en la 2023 - 2024, la Supercopa de la Liga MX en 2024 y la Campeones Cup en la 2023 - 2024.