“Soy otro Álvaro”, dice Fidalgo, dos meses después de su error contra Chivas

Álvaro Fidalgo no pretende ocultar los pasajes complicados que lo han llevado hasta la actualidad; por el contrario, ha aprendido de ellos. En conferencia de prensa previa al debut de las águilas en la Leagues Cup, el mediocampista español recordó el error que cometió en el partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2023, contra las Chivas.

“Van dos meses desde la semifinal en el Azteca y las primeras semanas fueron difíciles de asimilar por lo que pasó, porque, cuando te preparas cada día, física y mentalmente, durante tanto tiempo… En el momento más importante, yo tuve ese error, llegué tarde a la jugada, fue roja y al equipo le remontan. Es difícil de creer, pero es parte de esto, me costó unas semanas verlo. Se dijeron muchas cosas, que si estaba depresivo y no fue así”, expuso.

Fidalgo espera encontrar una nueva versión suya

El ‘Maguito’ reveló cómo vivió lo que siguió a aquel encuentro e incluso consideró que, a partir de ello, ha surgido una nueva versión suya.





“Me fui a casa, estuve con la familia, tuve días para pensar y analizar todo lo pasado y siento que, mentalmente, soy otro Álvaro desde que pasó. Son cosas que te hacen crecer, ver cosas de las que no te das cuenta y, al final, estoy en deuda con el club, con la afición, me han dado todo desde que llegué. El compromiso es el mismo, dejar todo cada día e intentar ser el mejor en lo que hago. No voy a decir más que queremos la copa, vamos a demostrarlo partido a partido y el jueves tenemos la primera prueba”, apuntó.

Al tiempo que aplaudió la creación de la Leagues Cup, el ibérico hizo énfasis en la ambición que predomina dentro del seno emplumado.

“Los equipos de la MLS demuestran que quieren ganar el torneo y lo encaramos con la máxima seriedad, ganas de ganar, es el primer título en disputa de los cuatro de este año natural y vamos por el primero. Somos América y estamos obligados a los cuatro que va a haber”, sentenció.

