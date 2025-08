La postura de Gianni Infantino sobre las amenazas de muerte contra Katia Itzel García

La árbitra mexicana Katia Itzel García , con gafete FIFA y trayectoria internacional, fue víctima de amenazas de muerte tras su actuación en el partido entre Monterrey y FC Cincinnati en la Leagues Cup 2025. La situación ha generado una ola de solidaridad en el mundo del futbol, encabezada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el propio Club de Futbol Monterrey.

¿Cuál fue la causa para las amenazas de muerte a Katia Itzel García?

Las amenazas surgieron luego de que García validara un gol del equipo estadounidense en aparente fuera de lugar, tras revisión con el VAR. La decisión desató la furia de algunos aficionados de Rayados, quienes le enviaron mensajes intimidatorios a través de redes sociales, incluyendo amenazas explícitas contra su vida y la de su familia.

Ante estos hechos, Gianni Infantino publicó un mensaje contundente en sus redes sociales:

“Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel tras su actuación en los partidos de primera ronda de la Leagues Cup. Como ya he dicho, sin árbitros no hay futbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo”.

Infantino agregó que la FIFA se solidariza con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf, y ofreció su apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas.

Por su parte, el Club de Futbol Monterrey también se pronunció en un comunicado oficial:

“Creemos que las amenazas hacia la integridad de las personas que conforman el entorno del futbol profesional, en cualquiera que sea su ocupación y nivel de responsabilidad, no deben tener cabida bajo ninguna circunstancia. Las agresiones, como las denunciadas recientemente por la árbitra Katia Itzel García, son inadmisibles y debemos visibilizarlas, denunciarlas, rechazarlas y evitar normalizarlas”.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Comisión de Árbitros también expresaron su respaldo total a García, y anunciaron que la acompañarán en el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes.

¿Cómo fyue la reacción de Katia Itzel García por comentarios de Infantino?

Katia Itzel, por su parte, agradeció el apoyo recibido y pidió no normalizar la violencia:

“No podemos permitir que esto se vuelva costumbre. La violencia no se justifica ni por un mal partido, ni por una decisión, ni por nada”.

El caso ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los árbitros y la urgente necesidad de proteger su integridad dentro y fuera de la cancha.