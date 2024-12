Álvaro Figaldo revela la razón por la cual se naturalizó mexicano

El lunes 2 de diciembre, se dio a conocer que el mediocampista español del América, Álvaro Fidalgo, recibió sus papeles de naturalización y, por ende, se convirtió en elegible para jugar con la Selección Azteca. Lo último es falso; para que eso pueda suceder, debe haber estado, por lo menos, cinco años en nuestro país y ese plazo se cumplirá hasta enero del 2026; sin embargo, el futbolista confirmó que ahora aporta un pasaporte mexicano.

“Soy mexicano, pero no es de ahora. La noticia se dio ayer, pero hace un montón de meses, es algo que no hacía falta, no pensaba que se tenía que decir porque sabía que generaría lo que generó. Desde hace tiempo que lo soy, todos saben que estoy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad y creo que me dieron esa oportunidad. A los dos años, podía nacionalizarme. El tema de Selección es otra cosa”, aclaró en conferencia.

Así ha vivido Álvaro Fidalgo sus tres procesos en el América

En su andar por los pasillos de Coapa, el talentoso volante ha jugado bajo el mando de tres diferentes entrenadores y, preguntado sobre el legado y la influencia de cada uno, detalló sus experiencias.

“Los tres fueron importantes en mi carrera. (A Santiago) Solari, lo tuve en juveniles en Madrid, fue la persona que confió en mí para venir a América; el Tano (Fernando Ortíz), junto con su cuerpo técnico, me hizo cambiar de posición, ellos me hicieron crecer ahí y confiaron en que podía ser bueno en esa posición; fueron torneos buenos, de mucha regularidad, pero en instancias finales nos costaba un poco, hubo errores individuales, en los que me incluyo”, inició.

A su análisis, el ‘Maguito’ agregó lo que opina de quien comanda a la actual plantilla.

“André (Jardine) hizo una mezcla de todo, más hacernos crecer individualmente, tácticamente (es) una locura, todo muy táctico y el tema emocional, como desde el principio dijo, que venía a hacer historia y a que nos recuerden. André nos ayudó a ganar la 14 que era fundamental e hizo que creciéramos mental y futbolísticamente. Después de este año y medio tenemos cinco títulos y vamos por otro”, señaló.

Álvaro Fidalgo remarca los logros de André Jardine con América

Por último, ya inmerso en la labor de la estrategia brasileño —y en el marco de una etapa en la que su rival para la semifinales, Martín Anselmi, ha cobrado gran protagonismo—, Fidalgo reiteró las fortalezas de Jardine y remarcó los logros obtenidos durante su gestión

“Cuando llegó André, ciertas cosas que hizo nos llevó a conseguir cinco títulos en año y medio, es una locura. La regularidad que tenemos como club es de hace mucho tiempo, son las sextas semifinales consecutivas, eso habla del compromiso que tenemos todos los que llevamos mucho tiempo. Nos tocó Toluca que había hecho las cosas muy bien este torneo, se corrigieron ciertas cosas. Después de todo, hay motivos suficientes para que la afición se ilusione. Somos todos uno y vamos por el sueño del tricampeonato”, finalizó