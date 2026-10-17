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Esta es la razón por la que Cruz Azul ha SUFRIDO tanto en el Apertura 2026; según su estrella

Esta es una de las razones principales por las cuales la Máquina de Cruz Azul ha sufrido demasiado en este torneo Apertura 2026 de la mano de Huiqui.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul está disputando este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como el actual campeón de México luego de obtener el título hace unos meses en la cancha del Olímpico Universitario, esto después de vencer a domicilio a los Pumas de la UNAM.

cruz azul

Sin embargo, y a pesar de que están peleando por colarse a la Liguilla del futbol mexicano, la realidad es que Cruz Azul no ha desplegado el mismo futbol que mostró en los últimos dos años. Por tal motivo, no está de más conocer la razón por la que el club ha sufrido tanto en este semestre.

¿Por qué Cruz Azul ha sufrido tanto en este Apertura 2026?

Una de las razones por las cuales Cruz Azul no ha sido el equipo que se esperaba en este torneo radica en la irregularidad que ha mostrado en el terreno de juego, pues cuando ofrece un gran partido no puede replegar el mismo futbol que demostró en el compromiso siguiente.

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Esto se debe a un sinfín de razones, entre las que destacan los llamados a la Selección que futbolistas mexicanos y extranjeros han tenido tales como Jeremy Márquez, Erik Lira, Kevin Mier y los elementos de la Sub-23 como el arquero mexicano Emmanuel Ochoa.

Sin embargo, posiblemente la razón más grande deriva de las lesiones que Cruz Azul ha tenido y que le han impedido a Joel Huiqui tener un XI base, entre las que destacan Rodolfo Rotondi, Amaury García, Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández y Willer Ditta, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul?

Después de enfrentar a Pumas el fin de semana pasado en la cancha del Olímpico Universitario, Cruz Azul regresará al Estadio Banorte para enfrentar la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde el club se medirá a Juárez el sábado a las 9 de la noche.

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