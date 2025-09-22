deportes
Nota

La joya de la Liga BBVA MX que no tiene minutos en su equipo pero ya es buscado en EUROPA

Un futbolista de 19 años de la Liga BBVA MX ha despertado el interés de dos clubes en Europa y su participación en el Mundial Sub 20 lo podría consolidar

La gran promesa del fútbol mexicano que ya monitorean desde España
La gran promesa del fútbol mexicano que ya monitorean desde España
Iván Vilchis
Liga MX
En las redes sociales, diferentes medios han confirmado que el jugador promesa de Cruz Azul, Amaury Morales, habría despertado el interés de dos equipos en Europa y lo siguen muy de cerca de cara al Mundial Sub 20, en el que si tiene una buena participación, podría ayudarlo a dar el salto al viejo continente.

Los equipos que tienen interés en Amaury Morales son el Espanyol de LaLiga y el Rangers de Escocia. Dos ligas en la que los mexicanos han logrado tener buenos minutos y dos equipos que podrían funcionarle al canterano celeste para desarrollarse más en su carrera.

Gol de Amaury Morales: Cruz Azul 3-3 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

Te puede interesar: ¡LÍDERES! CruzAzul vence a Juárez en la Jornada 9 y mantiene el INVICTO en el Apertura 2025

Amaury necesita lucirse en el Mundial sub 20

Morales es una de las promesas del futbol mexicano. Con Cruz Azul ha logrado mostrar su calidad aunque en Apertura 2025 no ha tenido tantos minutos con el primer equipo.

Amaury necesita tener una participación destacada en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile. Al ser seguido por dos equipos, si tiene buenos minutos ante los fuertes rivales que tendrá México, podría consolidarse y llamar la atención de más equipos o recibir una oferta formal para emigrar a Europa.

Los rivales de México en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 son Brasil, Marruecos y España. El torneo inicia el 27 de septiembre de 2025 en Chile, por lo que estos son sus oponentes en la fase de grupos.

Los números de Amaury Morales

Amaury ha logrado jugar un total de 42 juegos en los que acumula 913 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar dos goles y dar tres asistencias.

Cruz Azul
