¿Mensaje a ‘Chicharito’? Amaury Vergara acepta errores en refuerzos de Chivas

Luego de que se diera a conocer la baja de Javier Hernández en Chivas, el presidente del equipo, Amaury Vergara, ha sido contundente sobre las decisiones que se han tomado en el Club Deportivo Guadalajara, donde el empresario acepta que se han equivocado en el tema de los refuerzos.

“Nos hemos equivocado, yo me he equivocado y lo digo. Hemos traído jugadores, me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes por jugadores que no rindieron o no dieron lo que tenían que dar”, dijo Amaury Vergara para el podcast Guardianes de la Tradición.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

¿Mensaje para el ‘Chicharito’?

Sin dar nombres, los cuestionamientos en los comentarios van hacia el ‘Chicharito’, quien desde su regreso a Chivas, proveniente de la Major League Soccer donde jugaba con Los Angeles Galaxy, no ha podido rendir como se esperaba, pues tiene un registro de 15 partidos y un gol.

“Tengo que ser muy inteligente en cómo respondo al tema refuerzos o fichajes. Uno, porque se ha convertido en una herramienta para fregar y para cuestionar el equipo que tenemos. Y me parece injusto, porque creo que tenemos un gran plantel. Chivas siempre puede necesitar posiblemente refuerzos, pero número uno: tienen que ser refuerzos que verdaderamente vengan a traer una diferencia, por posición, por talento o por verdaderamente la personalidad que puedan agregar al plantel actual”, agregó el presidente del ‘Rebaño Sagrado’.

Otro de los elementos del Club Deportivo Guadalajara que actualmente se encuentra lesionado es Cade Cowell, quien era una pieza importante en el esquema de Fernando Gago, no obstante, tuvo una molestia frente a los Bravos de Juárez en el juego correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, certamen en el que actualmente las Chivas se ubican en el sexto lugar de la tabla general con 14 puntos.

