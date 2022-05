Amaury Vergara: El título es para alguien que está en el cielo

México. Tras el título obtenido por Chivas femenil, el presidente del club rojiblanco, Amaury Vergara, se hizo presente en la ceremonia de campeón.

El equipo de Chivas femenil sumó la segunda estrella de su historia tras derrotar a las Tuzas de Pachuca por marcador global de 4-3 en la final de la Liga BBVA MX femenil. Tras el título conseguido, Amaury Vergara habló sobre el significado que tiene este trofeo para la institución.

“Estoy muy orgulloso de las jugadoras, del triunfo, de mucho esfuerzo y dedicación de las mujeres, de todo el equipo. Este título va para alguien que está en el cielo, que me dio la oportunidad de ser presidente del club”’ comentó el directivo de las rojiblancas.

Además, Amaury se refirió a lo difícil que ha sido mantener el proyecto del club femenil tras la pandemia.

Para nosotros significa muchísimo este campeonato: Amaury Vergara

“Esto se viene construyendo desde hace años con esfuerzo y te puedo decir que para nosotros significa muchísimo este campeonato, porque hemos construido un nuevo proyecto y el día de hoy estamos festejando muchas cosas para nosotros, mucho compromiso y sobre todo estoy bien orgulloso de como trabajaron para llegar a este momento y se lo merecen”, afirmó Vergara.

Finalmente, el presidente de las Chivas se animó a hablar sobre la importancia de este nuevo título y el crecimiento de la Liga BBVA MX femenil .

“Nadie se imaginaba que íbamos a tener una final prácticamente con todo el estadio lleno y ahora es una realidad, a mí me emociona muchísimo y me siento parte de la construcción. Esto no tiene precio, nos inspira y veo a la gente en la tribuna contenta, al lado de sus Chivas. Me apasiona lo es el amor que le tenemos a este deporte y en todas las categorías debemos ganar y tener estos resultados”, sentenció Amaury Vergara.