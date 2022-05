El plazo de venta del club Querétaro se amplió indefinidamente

La Liga BBVA MX continúa en la búsqueda de que el Club Querétaro sea adquirido por un nuevo dueño y, debido a que no se ha concretado la venta de los Gallos Blancos, en la asamblea de dueños decidieron ampliar la fecha límite de la venta, sin especificar cuándo vencería la misma.

“Se habló de ampliar el plazo que tiene para vender a los Gallos Bancos. Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubiera una fecha para la venta se habían acercado diversos compradores que no mencionó, pero le estaban castigando el precio y para la liga es importante que eso no pase porque se devalúa la industria y ese fue el razonamiento que dio y me parece lógico, se determinó que esa compra venta se haga lo antes posible, y la asamblea lo irá revisando”, dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX en conferencia de prensa.

Las consecuencias adicionales para Querétaro

Además, el directivo de Liga BBVA MX habló de las consecuencias, en cuanto a grupos de animación, después de la violencia ocurrida en el estadio de la Corregidora entre Querétaro vs Atlas en la jornada 9 del torneo, el cinco de marzo.

“Se tuvo una reducción de 50% de asistencia de la propia Liga MX. Pasamos de casi 30 mil (27,977 individuos) antes de los sucesos de Querétaro a una credencialización post Querétaro de 14,370”, dijo Mikel Arriola.

Además, los resultados de la aplicación de la credencialización de dichos grupos y la prohibición de las “porras” visitantes, fue la reducción de la asistencia de miembros barristas de 70,806 asistentes a 28,566, una reducción de 60% en total.

