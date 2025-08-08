Los ambiciosos planes del flamante refuerzo del Puebla para el Apertura 2025

El arranque del año futbolístico ha sido uno destacado para el Puebla de la Liga BBVA MX. Justamente en liga consiguieron su primera victoria en apenas tres partidos y en Leagues Cup han sido uno de los grandes representantes mexicanos.

Ahora, en actividad de la cuarta jornada del Apertura 2025, visitarán una de las plazas más complicadas del circuito: el Volcán de los Tigres.

Puebla no quiere ‘demostrarle nada a nadie’

La Franja comenzó su recorrido en la Leagues Cup 2025 con actuaciones llamativas que muestran una recuperación colectiva y táctica. En su debut, el equipo se impuso con contundencia 3‑0 sobre el New York City FC. Aunque en su siguiente partido cayeron 3‑1 frente al Columbus Crew, regresaron a la victoria y derrotaron 2-1 al Montreal.

Con estos resultados quedaron entre los primeros puestos de la Liga MX con la ayuda de algunos de sus refuerzos para esta campaña, como el caso de Esteban Lozano, quien desde su llegada ya marcó dos goles. “Siento que es algo que se viene trabajando desde la pretemporada. Siento que se ha hablado más porque los resultados nos han acompañado. La verdad es que somos el equipo que, si ves el partido de la jornada uno somos el mismo Puebla”, analizó.

“El mismo Puebla que juega a su juego, que está convencido de lo que jugamos. Tenemos mucha hambre, pero hambre con nosotros mismos, no por demostrarle a nadie, nosotros no jugamos por demostrarle a nadie, sino por demostrarnos a nosotros que somos capaces”, aseveró Lozano.

El buen momento que atraviesa el Puebla este 2025

Más allá del momento que vive el club, también él individualmente vive un momento notable, pues desde que llegó al que es su nuevo equipo ha disputado seis partidos y anotado seis goles. “Yo estoy pasando por un gran momento, yo me siento muy bien físicamente, mentalmente, pero él estar rodeado de un grupo que te genera peligro, que te genera ocasiones, pues para mí como delantero es algo buenísimo”, aseguró.

Ahora, de vuelta en tierras mexicanas, los de Pablo Guede se enfrentarán a los Tigres de Guido Pizarro en búsqueda de su segunda victoria del Apertura 2025, para que los resultados que han conseguido en el torneo internacional acompañen a su desempeño local.