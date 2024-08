Las condiciones que puso Ambriz en su llegada a Rayados

Justo a la medianoche del martes, el Monterrey confirmó la incorporación del futbolista procedente del León, quien además actualmente es uno de los elementos más cotizados del balompié azteca.

Ambriz admitió ante los medios de comunicación que si bien hubo un arreglo entre directivas para que se diera su traspaso, estuvieron en contacto directamente con él para conocer las metas para su prometedora carrera.

“Yo siempre puse ciertas condiciones, siempre estuve firme que cuando hubo intereses de Chivas, Tigres, Toluca, mi prioridad era ir a Europa. Se lo hice saber a la directiva, me comuniqué con el presidente (Antonio Noriega); que si se daban las condiciones estando en Rayados se pudiera dar la salida a Europa, yo con gusto me iba a Monterrey. De otra manera no hubiera salido del club”, reveló.

Las posibilidades que tuvo Ambriz en este mercado

Fidel recordó que apenas hace unos días estuvo cerca de llegar al Anderlecht de Bélgica, pero que no habían avanzado las negociaciones ya que el mercado en aquella liga cierra hasta el 6 de septiembre.

“Seguía estando esa posibilidad, sí me pesa (no ir), porque no sé qué hubiera pasado si a lo mejor seguíamos esa negociación, pero el futbol mexicano, para los que ya jugamos, el registro cerró anoche, entonces, se aceleró todo… Las condiciones se dieron, las cláusulas y la oportunidad del Mundial de Clubes, competir en un equipo tan grande como Rayados, es una gran vitrina para mí”, afirmó.

La gran actualidad de Ambriz

El mediocampista mexicano de 21 años de edad que también ha sido seleccionado nacional destacó que arribará a un club grande como la ‘Pandilla’ en donde tendrá que competir por un lugar ante jugadores de renombre.

Sin embargo, recalcó que en el trato que tuvo con el ‘Tato’ Noriega le explicaron que sería parte importante del proyecto que ahora encabeza el técnico Martín Demichelis.

