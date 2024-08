Leyenda de Pumas lanza “recadito” al capitán del equipo

Claudio Suárez desea que Pumas pueda acabar con la sequía de títulos en el futbol mexicano. El ex jugador felino cree que los universitarios tuvieron buenos fichajes este verano, aunque le mandó un recadito al capitán de la plantilla, Lisandro Magallán.

“En el caso de Pussetto, siento que no había hecho muy buenos partidos, no sé si le ha costado adaptarse, el último partido metió gol y le ha dado oportunidad Lema, también la lesión de Suarez, siento que afectó un poquito, pero tiene a Rubalcaba que también regresó de Bélgica y está haciendo un buen torneo, el Chino Huerta está manteniendo su nivel ahí con Memo Martínez, Funes Mori y ahora la pelea con Pusetto, también Quispe. En la defensa, siento que Lisandro Magallán se ha pasado de no cuidar las expulsiones, ya varias veces lo han expulsado y eso le cuesta trabajo el equipo para obtener resultados”, dijo el Emperador en entrevista para Azteca Deportes .

Suárez quiere ver a Pumas campeonar

La leyenda de Pumas espera que el equipo pueda alzar el trofeo de campeón en el torneo Apertura 2024.

“Las derrotas sobre todo para Pumas son preocupantes porque se le debe exigir ya ganar títulos, lleva mucho tiempo sin lograr algo desde aquella final con Andrés Lillini, pero Pumas tiene que aprovechar la condición de local que eso pesa mucho los equipos sobre todo el norte. Los dos son equipos que están armados para ganar, son equipos que proponen, esperemos que sea un buen partido para todos los aficionados y que sea emocionante. Me parece que Tigres por el plantel que tiene llega mejor. El caso de Mazatlán que lo hizo muy bien en el torneo y fue de los mejores equipos, ahora regresó y le ganó a Pachuca”, dijo el ex futbolista de los felinos.

Claudio no se olvidó de los Tigres

Suárez se refirió a la grandeza de Tigres y lo difícil que será el duelo de este domingo en CU.

“Yo creo que va de la mano en el tema de ganar títulos, en lo deportivo, de sumar más aficionados, y creo que en ese tema Tigres ha sumado aficionados, no como América o Chivas, pero Tigres ha sido el más ganador de los últimos años y hay que ver si pueden mantener esa hegemonía, seguir ganando como en aquella época con Ferretti, fue una buena época para ellos”, sentenció Suárez.

