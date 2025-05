¿Quién fue el último DT mexicano en ganar la Liga BBVA MX?

Pumas deberá superar a Rayados en Monterrey para meterse en la Liguilla. Efraín Juárez es el único estratega mexicano en esta Fase final del torneo, ya venció en el Play-In a un técnico extranjero y ahora va por otro.

La última vez que un técnico mexicano fue campeón en Liga BBVA MX fue en el lejano 2020, en aquel entonces Nacho Ambriz llevó a León hasta el título.

“Primero que nada felicitar mucho a Juárez, un digno rival. Me parece que hizo una muy buena campaña para llegar a estas estancias y sabíamos que podía pasar esto. La realidad es que todo el planteamiento, nosotros antes de que nos echaran a Memo habíamos generado dos claras de gol. Creo que iba todo a pie de la letra y desafortunadamente con la exposición tenemos que cambiar el planteamiento”, mencionó el DT de Pumas previo al duelo ante Rayados en Monterrey.

El joven Padilla, una pieza clave para Pumas

Alex Padilla será vital para el cuadro felino de cara a este encuentro, el portero hispano Mexicano tuvo una gran actuación en el último duelo ante Juárez.

“Me parece que hoy el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario, que justo esta semana, que era la primera y única semana que hemos tenido larga con el equipo, trabajamos eso y el orden, se vio un equipo ordenado, un equipo que sabía lo que jugaba, generamos opciones de gol aún con 10 hombres, eso es de visita, quitarse el sombrero. Estoy muy, muy orgulloso de mi equipo, muy feliz y bueno, estamos ahí, no se ha conseguido nada, sabemos cuáles son los objetivos y esto rival para la próxima semana”, fueron las palabras de Efraín tras el triunfo ante los Bravos en condición de visitante.

El estratega mexicano pone por encima al trabajo en equipo

Efraín Juárez ya vistió la camiseta de Rayados, incluso le marcó un gol a Pumas en una copa MX. El DT de Pumas estuvo presente en aquel encuentro que significó la última victoria felina ante Rayados como visitante, en el torneo Apertura 2013.

“Si él tiene mi confianza, no necesita nada más, punto.Y no es Alex, es el equipo, el equipo se fajó, el equipo trabajó hoy, el equipo tuvo orden, no nos generan absolutamente nada con 10 hombres de visita por más de 70 y pico minutos y la realidad que eso me deja muy satisfecho y hoy el mejor hombre fue el equipo”, sentenció el técnico mexicano.

Pumas quiere cortar una larga sequía de 14 años sin levantar un título.

