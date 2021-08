Jorge Amor Ameal: “A Boca lo echaron de la Libertadores”

En Boca Juniors parecen nutrirse del escándalo. La paz y la tranquilidad son un vago recuerdo. Esta vez, el encargado de hacer estallar la bomba alrededor de la institución fue su presidente, Jorge Amor Ameal. La eliminación en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, en la que con el VAR se le anularon dos goles al xeneize, fue el detonante para que Ameal se le fuera al cuello a la Conmebol al asegurar que los echaron a propósito del torneo.

Ante la pregunta explícita de Mariano Closs, conductor del programa F12 de ESPN Argentina, de si Boca quedó afuera de la Copa adrede, el presidente respondió lo siguiente: “sí, sí, sí, sí… Boca era el campeón. Es decir, ¿cuál era el equipo a sacar de la Copa? Boca Juniors. Porque es el mejor, porque lo demostró”, dijo el mandamás bostero sin anestesia.

#ESPNF12 📺 | ESPN



"BOCA ERA EL CAMPEÓN, ¿CUÁL ERA EL EQUIPO A SACAR DE LA COPA?"



Para Jorge Amor Ameal, el Xeneize fue eliminado adrede de la Libertadores ante Atlético Mineiro. pic.twitter.com/KbjY8feWHN — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 25, 2021

El presidente Ameal ahondó en el tema y explicó que Boca, Flamengo y Palmeiras fueron los mejores de la Copa Libertadores y que su equipo había sido superior al Atlético Mineiro en los dos partidos. Y se quejó por el trato sufrido por sus jugadores desde la noche anterior al partido en Brasil cuando los fanáticos locales no los dejaron dormir mediante el uso de pirotecnia.

“El hilo se cortó por lo más finito. Solo se conocieron parte del video que quisieron mostrar. Las agresiones empezaron en el campo. Fueron estafados en dos oportunidades. En La Bombonera y en Brasil. Boca debería estar en Semifinales”, agregó, a manera de justificación por la manera de reaccionar de sus jugadores, en referencia a la escandalosa batalla campal que se desencadenó al finalizar el partido en el Mineirao en la zona de vestidores.

Para el presidente, no todo es culpa del Consejo de Fútbol

Jorge Amor Ameal también señaló que responsabilizar solamente al Consejo de Futbol, encabezado por Juan Román Riquelme, de todos los problemas de Boca Juniors no es correcto. Y es que él al ser el presidente de la institución también debe ser señalado. Y aseguró que no hay una división entre la cúpula directiva y el tan mencionado grupo de ex futbolistas que se encargan de manejar al futbol del club.

Te puede interesar: Boca y las posibles sanciones que deberá afrontar

Ahora, habrá que esperar si la Conmebol responderá tras las duras palabras del presidente de uno de sus afiliados. Sin olvidar que aún no se dan a conocer las sanciones por la bronca sucedida en el Mineirao. La gran pregunta es ¿estas palabras de Ameal, acarrearán más castigos?