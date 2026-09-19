América: Esto hará Guillermo Almada con Carlos Álvarez para hacerlo el héroe del Clásico Nacional

Estamos a tan solo unas horas para que se lleve a cabo el que es, sin duda, el juego más importante de la temporada 2026 de la Liga BBVA MX. América y Chivas están listos para disputar el Clásico Nacional, por lo que Guillermo Almada tiene lista una sorpresa para Gabriel Milito.

¡LOZANO PERDONA AL AMÉRICA! | Puebla vs América | J7 | Cl 2026 | TV Azteca Deportes

Cabe mencionar que el Club América llega a este compromiso luego de perder su racha invicta en el torneo Apertura 2026 tras caer ante Cruz Azul. Chivas, por su parte, superó sin mayores problemas a Pumas, por lo que arriba a este Clásico Nacional como el favorito a quedarse con los 3 puntos.

¿Qué hará Guillermo Almada con su refuerzo de lujo, Carlos Álvarez?

Fue durante el juego pasado que el América recuperó a Alejandro Zendejas y Miguel Borja, los cuales tuvieron minutos ante los celestes. Además, Almada también tendrá de vuelta a Luis Ángel Malagón, quien podría ser de la partida inicial si así lo desea el entrenador uruguayo.

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Oficial | Carlos Álvarez al América.



El español se ubicó en lugar #14 entre 382 jugadores dentro de nuestro Índice de Playmaking (jugadores con +600 minutos durante La Liga 2025/26). pic.twitter.com/o83DtD5crt — Statiskicks (@statiskicks) September 2, 2026

Sin embargo, el elemento que más llama la atención sin duda es Carlos Álvarez, quien podría hacer su aparición luego de ser considerado el fichaje bomba de la Liga BBVA MX para este Apertura 2026. Por tal motivo, se habla de un posible plan del charrúa para llevarlo al campo.

Es casi imposible que Carlos Álvarez sea titular en el Clásico Nacional entre América y Chivas; sin embargo, no se descarta que Almada le conceda unos minutos en la parte complementaria, mismos que podrían ser suficientes para Carlos toda vez que, en el pasado, llegó a ser de los mejores jugadores en su posición de LaLiga.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico Nacional entre América y Chivas?

Prepárate, pues el partido está cada vez más cerca de llegar. La Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presentará el duelo entre América y Chivas, mismo que se llevará a cabo este mismo sábado en la cancha del Estadio Banorte en punto de las 21:00 horas.