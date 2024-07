¿Adiós tricampeonato? André Jardine revela la prioridad del América tras el parón de la Liga MX

El Club América ha tenido problemas en el arranque del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX con un par de derrotas en cuatro partidos que empiezan a cargar de presión al director técnico de las Águilas, André Jardine, de cara a la Leagues Cup que comenzará próximamente.

El conjunto de Coapa disputará aun disputará un par de partidos amistosos ante el Chelsea y el Aston Villa de la Premier League, antes de entrar en actividad en la Leagues Cup, en la que gracias a su condición de campeón de la Liga BBVA MX entrará directamente a la ronda de eliminación directa.

¿Leagues Cup o Liga BBVA MX?

André Jardine fue claro al señalar que para el América no hay diferencia en la importancia entre la Liga BBVA MX y la Leagues Cup ya que para la filosofía del club lo realmente más importante es el próximo partido y en este caso sus próximos compromisos son en el torneo internacional.

“Particularmente tengo el pensamiento sobre esto cuando priorizas una a competición le duces al grupo que una no es tan importante y no me gusta. Tenemos una filosofía muy clara de estar enfocados en el próximo partido y la próxima competición que es la Leagues Cup y pasa a ser nuestra prioridad”, sentenció el técnico del América en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Bravos.

“Todos los equipos de la Liga BBVA MX van a estar en la Leagues Cup, entrenando, jugando. Es una competición de muy buen nivel que también permite estar conviviendo junto, no deja de ser una oportunidad de juntarnos más, conocernos más, estamos con varias incorporaciones buenas. Va a ser una buena experiencia”, agregó.

