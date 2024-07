¿Dejaría al América? André Jardine es buscado por una de las mejores selecciones del mundo

Cuatro títulos en apenas un año avalan a André Jardine como director técnico del América, pero también podría ser un riesgo de perder a su estratega para las Águilas que se anticiparon hace unos días con una renovación de contrato hasta el 2027 para el entrenador.

A pesar del blindaje, han sido varios los equipos y selecciones que se han acercado a Jardine para preguntar por sus servicios, lo que podría poner en riesgo su continuidad con las Águilas.

André Jardine, con ofertas de varios clubes y selecciones

Así lo reveló el propio entrenador del Club América durante la conferencia de prensa tras el partido de este sábado 6 de julio ante el Atlético de San Luis por la Jornada 1 del Apertura 2024.

El entrenador brasileño reconoció que sus buenos resultados han levantado el interés incluso de la propia Selección de su país, que recientemente quedó fuera de la Copa América 2024 tras caer en tanda de penales frente a Uruguay.

“Llamamos la atención de todos los clubes de Brasil, de la misma Selección, entonces lo bueno es apostar a un proyecto de largo plazo que fue exactamente lo que me hizo venir a México con San Luis que tenían un proyecto de dos años y después tuvimos la oferta de América tenía estas dos propuestas y no me gusta romper los proyectos a la mitad”, declaró Jardine en la conferencia de prensa post partido.

América empieza con derrota el Apertura 2024

El Club América cayó en su primer juego del torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX al caer en su visita al Estadio Alfonso Lastras para enfrentarse al Atlético de San Luis.

Henry Martin adelantó a las Águilas a los cinco minutos de juego, pero un doblete de Mateo Klimowicz al 7' y al 50' ayudaron a los potosinos a remontar el encuentro y sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

