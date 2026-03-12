Este es el tiempo que tarda en recuperarse una rotura en el tendón de Aquiles como la de Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón se retiró del campo de juego del Subaru Park sabiendo que su sueño de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México se desvanecía. El portero del América tuvo que ser retirado en camilla en el duelo ante Philadelphia Union por la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Horas después se confirmó lo peor: el jugador sufrió una rotura del tendón de Aquiles, lesión que le demandará varios meses de recuperación.

En un comunicado oficial en redes sociales, el club azulcrema confirmó que Malagón será “sometido a un tratamiento quirúrgico” y que el tiempo de recuperación “será de acuerdo a su evolución”. Sin embargo, los especialistas de Mayo Clinic afirman que la mayoría de las personas recuperan su nivel de actividad normal en un período de cuatro a seis meses.

Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, Malagón podría regresar a las canchas en el mes de julio. No obstante, en el panorama más alentador, el portero del América se queda sin posibilidades de participar del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Malagón logre recuperarse en seis meses, por lo que podría regresar a entrenar con el resto del equipo recién en el mes de septiembre y con el Torneo Apertura 2026 ya iniciado. De todos modos, desde el cuerpo técnico de las Águilas no acelerarán su vuelta a la portería.

Malagón podría recaer en su lesión una vez ya recuperado

De acuerdo a los expertos en medicina, será importante que, una vez recuperado, Malagón continúe con el entrenamiento de fuerza y estabilidad sobre la pierna dañada, ya que afirman que algunos problemas pueden persistir hasta por un año. De esta manera, el portero deberá tener mucho cuidado incluso en su regreso, ya que podría recaer en la misma lesión y extender aún más su vuelta a la competición.

Malagón será operado en las próximas horas

El guardameta de 29 años se encuentra en Guadalajara para someterse a cirugía y así comenzar con el proceso de rehabilitación. En su llegada a la ciudad asegúro afrontar el momento “con tranquilidad” y se mostró agradecido con el apoyo que recibió por parte de la afición en las últimas horas: “Bien, agradeciendo a la vida que estamos aquí todavía”, expresó.

