Tala Rangel envía desgarrador mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón

El portero de las Chivas, Raúl Tala Rangel, envío un mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón, su compañero de profesión y en Selección Mexicana, por la grave lesión que sufrió en Concachampions y que todo apunta lo alejará de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 que está a tres meses de comenzar.

Malagón, de 29 años de edad podría ausentarse de su primer Mundial por una lesión de tendón de Aquiles de la pierna izquierda porque a falta del anuncio oficial, su entrenador André Jardine expuso que sería una ruptura total del tendón y que estará por un tiempo fuera.

El portero de Chivas, quien es su competencia directa en Selección Mexicana por el arco titular, como un compañero y caballero emitió un desgarrador mensaje en el que es solidario con Malagón.

Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible

Este es el mensaje de Tala Rangel hacia Malagón

"Ángel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón. No hay palabras que consuelen en estos momentos, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga", dijo Rangel en su cuenta de Instagram ayudando a la distancia a su compañero a encarar esta situación.

Rangel, toma fuerza para ir a la Copa Mundial de la FIFA

En el terreno del análisis y especulación, Tala Rangel y Malagón, eran dos seguros de Javier Aguirre para ir a la Copa Mundial de la FIFA. Y un tercer lugar parece pertenecer a Memo Ochoa, aunque Carlos Acevedo ha estado en la órbita y se ha hablado también de Gudiño de Cruz Azul o hasta de Padilla del Athletic de Bilbao.

Entre tanto desconcierto, y con una baja sensible como es la de Malagón, Rangel parece que se afianza en esa posible lista final y es el último estirón de todos los arqueros para llenarle el ojo a Javier Aguirre y el cuerpo técnico.