La figura del América que aumentó su valor y hoy cuesta más de 200 millones; no es Zendejas

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido el escenario perfecto para que distintos futbolistas se revaloricen después de lo que sucedió en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de ellos forma parte del Club América, institución que aparece en los primeros lugares de la tabla general.

Colectivamente, al América no le alcanza

Para nadie es un secreto que uno de los mejores jugadores que el América ha tenido en el torneo actual es Brian Rodríguez, quien tuvo participación con Uruguay en el Mundial pasado y que, ahora, ha recibido una grata noticia que lo convierte en un elemento a destacar en la Liga BBVA MX.

Brian Rodríguez, el jugador del América que vale más de 200 millones

Gracias a sus aportaciones en cuanto a goles y asistencias se refiere, el atacante charrúa ha aumentado su valor con respecto a los últimos meses. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, hoy en día Brian Rodríguez es uno de los elementos más caros del Club América.

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Siempre citando a la misma fuente, Brian pasó de valer 8 millones a hoy en día tener un costo estimado de 12 millones de euros; es decir, más de 200 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, lo cual habla del impacto que el charrúa ha tenido en esta temporada con su club.

El futbolista más costoso de la plantilla actual del América es Carlos Álvarez, quien actualmente tiene un valor de 15 millones de euros. En segundo lugar aparece Santiago Ramos Mingo y precisamente el charrúa, quienes comparten el mismo precio de acuerdo con la fuente.

¿Cuántos goles y asistencias tiene Brian Rodríguez en América?

Brian Rodríguez llegó al Club América en agosto del 2022 luego de trascender en el LAFC de la MLS. El paso del charrúa en el conjunto azulcrema ha ido de menos a más y, después de cuatro años, presume 44 anotaciones y 30 pases a gol en poco más de 9,260 minutos distribuidos en 163 juegos.