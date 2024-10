América cae en el Ranking de Concacaf tras perder ante Pumas

El Ranking de Clubes de Concacaf ha sufrido movimientos. Luego de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024, fecha en la que el Club América vio la derrota ante Pumas en el Clásico Capitalino, el conjunto de Coapa ha caído en la clasificación de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol.

A pesar de haber ganado la Campeones Cup ante Columbus Crew, la escuadra dirigida por André Jardine no tuvo un cambio en el Ranking, mismo que fue actualizado el pasado 30 de septiembre. Y es que el torneo en el que el América se hizo de otro trofeo para sus vitrinas no es oficial, motivo por el que el triunfo no fue válido para mover su posición en la clasificación que actualmente sigue liderando el equipo de Ohio con 1,257 puntos.

Tras la derrota en el Clásico Capitalino ante el Club Universidad Nacional, América registra 1,231 unidades, cayendo un puesto en la tabla para ocupar el tercer lugar por debajo de Tigres, cuadro que tiene 1,232 puntos.

Por su parte, y con los tres puntos obtenidos en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Pumas se ubica en el lugar 12 del Ranking de Clubes de Concacaf con 1,199 unidades.

¿Cómo funciona el Ranking de Clubes de Concacaf?

El Ranking de Concacaf se determina tomando en cuentas los partidos de las siguientes competencias:



Liga de Campeones de Concacaf.

Copas Regionales de Concacaf (Copas de Ligas, Copa Centroamericana y Copa del Caible).

Ligas Profesionales domésticas de Primera División.

Copas domésticas que clasifican a los clubes para las competencias de Concacaf.

Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Para la Jornada 12 del Torneo Apertura 2024, el América visita al Club León en busca de revertir la derrota ante el equipo de la UNAM. Actualmente, el equipo comandado por André Jardine se encuentra fuera de la zona de Play-In al ubicarse en el lugar 11 de la tabla general con un total de 13 puntos, resultado de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas a lo largo de la presente campaña.