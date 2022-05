América y una inusual ruta hasta las semifinales del Clausura 2022

América se ha convertido en una inesperada historia de éxito en el Clausura 2022. Las Águilas son uno de los cuatro semifinalistas de la Liga BBVA MX después de eliminar al Puebla en una serie cerrada y con un emocionante duelo de vuelta en el Estadio Azteca.

Temporada con altibajos

Con su pase a la antesala de la final, los azulcremas han firmado una temporada extraña y que ciertamente quedará para el recuerdo por la forma en que remontaron una situación sumamente adversa.

América comenzó el semestre con Santiago Solari en el banquillo, quien fue destituido de su cargo tras ocho jornadas con las Águilas en el último sitio de la tabla general. Los azulcremas sumaron apenas cinco puntos en sus primeros siete compromisos con estos resultados: 1-1 vs Puebla, 0-2 vs Atlas, 2-3 vs Atlético de San Luis, 3-2 vs Santos, 1-2 vs Mazatlán, 1-3 vs Pachuca y 0-0 vs Pumas.

América permaneció en el fondo de la tabla durante las fechas ocho y nueve, una de ellas ya con Fernando Ortiz como técnico interino del club.

Fernando Ortiz en el banquillo del América

El “Tano” ha permanecido en el cargo hasta la fecha y aunque comenzó su aventura en el banquillo americanista con una derrota frente a Monterrey en la jornada nueve, desde entonces se ha mantenido invicto: 0-0 vs Chivas, 3-0 vs Toluca, 1-0 vs Necaxa, 3-0 vs Juárez, 3-1 vs Xolos, 2-0 vs León, 2-0 vs Tigres, 0-0 vs Cruz Azul, 1-1 vs Puebla y 3-2 vs Puebla.

El ingreso en posiciones de clasificación

América no pudo ingresar a puestos de repechaje en la fase regular de la competencia hasta la jornada 13, cuando se colocaron en la décima primera posición de la Liga BBVA MX. Asimismo, fue hasta la última fecha del Clausura 2022 que consiguió ingresar a los primeros cuatro puestos para evitar la repesca y avanzar de manera directa a la Liguilla.

América vs Pachuca

América se enfrentará a Pachuca en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2022 el próximo jueves 19 de mayo a las 20:00 horas en el estadio Azteca. El compromiso de vuelta será el domingo 22 de mayo a las 20:06 horas en el estadio Hidalgo, donde se definirá al segundo finalista del torneo.