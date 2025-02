América vs Chivas: Fecha y horario de los tres partidos que los eternos rivales disputarán en marzo

Ocho días y tres partidos. Se avecina una semana de locos para los seguidores de las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, pues los eternos rivales se medirán varias veces en el mes de marzo, tanto en la Liga BBVA MX como en los octavos de final de la Concachampions 2025, instancia a la que el ‘Rebaño Sagrado’ accedió después de imponerse al Cibao con facilidad.

La vida le da oportunidad de revancha a los rojiblancos muy pronto, pues el año pasado cayeron en el torneo internacional en esta misma instancia frente a los azulcremas. Los vigentes tricampeones del balompié nacional lograron un contundente 3-0 en la ida y avanzaron a pesar de caer en la vuelta por 3-2.

Desde aquellos días mucho ha cambiado al interior de Verde Valle, toda vez que los tapatíos ahora son dirigidos por el español Óscar García Junyet. Mientras eso sucedió, el América le sumó dos trofeos del torneo doméstico a unas vitrinas que se han nutrido bastante bajo el mandato de André Jardine.

Cabe recordar que como tricampeones de la Liga BBVA MX, los emplumados se clasificaron de manera directa a los octavos de final de la Concachampions, por lo que tendrán cierta ventaja cuando se jueguen los dos partidos en dicha competencia. Sin embargo, serán visitantes cuando choquen con las Chivas en la Jornada 11 del Clausura 2025.

El último choque entre América y Chivas en Concachampions

En 2024 América y Chivas también se midieron en los octavos de final de la Concachampions, el triunfo global fue para las Águilas por 5-3, pues en la ida encaminaron la eliminatoria con goleada de 3-0; las anotaciones en dicho cotejo fueron obra de Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín.

Los próximos tres partidos entre América y Chivas

- Chivas vs América, miércoles 5 de marzo - Ida Octavos de Final Concachampions 2025 - horario por definirse

- Chivas vs América, sábado 8 de marzo - Jornada 11 del Clausura 2025 - 21:05 horas (TCM)

- América vs Chivas, miércoles 12 de marzo - Vuelta Octavos de Final Concachampions 2025 - 20:30 horas (TCM)

