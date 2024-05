¡OFICIAL! Los primeros semifinalistas de Clausura 2024

Este sábado 11 de mayo del 2024, se disputaron los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX para definir a los primeros dos semifinalistas del torneo.

Los dos juegos que se disputaron fueron el de América vs Pachuca y el Toluca vs Chivas. Partidos que aún no llegaban definidos pues los tuzos empataron 1-1 ante los de Coapa en el Estadio Hidalgo y el Rebaño llegaba con una ventaja mínima tras ganar 1-0 en la ida.

Es por eso que los cuatro equipos contaban con la posibilidad de avanzar a la semifinales pero al final fueron los que lograron ganar la serie y conseguir su boleto a la siguiente fase de la Liguilla.

Chivas salió con ventaja en la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca

Así consiguieron su boleto a las semifinales

El primer equipo en conseguir su boleto a las Semifinales fue el América al lograr empatar en los últimos minutos del encuentro ante Pachuca. El gol llegó cuando parecía que los tuzos avanzaban pero, al minuto 95, Julián Quiñones logró marcar el gol del empate para así darle el pase a los de Coapa.

El conjunto de Pachuca logró el gol al minuto 31 tras un error en la salida de Lichnovsky que le terminó dando mal el balón a su compañero y llegó Idrissi para meter un potente disparo y marcar el primer gol del encuentro.

El segundo equipo en clasificarse a las semifinales fueron las Chivas, tras ganarle 1-0 en el marcador global a Toluca. En el partido de vuelta, los diablos no lograron hacer el gol que los clasificaba. Con su pase, existe la posibilidad de que haya clásico nacional en la siguiente ronda, lo único que falta es que Cruz Azul venza a Pumas.

En caso de que los felinos remonten, jugarían contra el América y Chivas se enfrentaría al ganador del Clásico Regio.

