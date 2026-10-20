América, con un calendario de pesadilla; a estos rivales enfrentará en el cierre del Apertura 2026

Este fin de semana el Club América protagonizó uno de los duelos más espectaculares de la temporada regular luego de vencer, en calidad de visitante, a los Esmeraldas de León por 5-3, esto gracias a una magnífica actuación de su centro delantero Henry Martín, así como del mediocampista español Carlos Álvarez.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con ello, el cuadro dirigido por Guillermo Almada se mantiene en la primera posición de la tabla general y con un partido menos respecto a la mayoría de los equipos. Sin embargo, es preciso decir que el calendario en este cierre de la temporada regular para el América será por demás complicado.

¿A qué equipos enfrentará América en el cierre del torneo?

Tal y como se mencionó, el América es el primer lugar de la clasificación general del Apertura 2026 al registrar 24 puntos después de siete victorias, tres empates y una derrota, así como 27 goles a favor por 14 en contra. El equipo azulcrema tiene un partido menos respecto a los demás, por lo que su ventaja en comparación al resto es amplia.

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Aún así, se vislumbra un cierre de calendario por demás difícil para el cuadro de Guillermo Almada, técnico uruguayo que tendrá que ingeniárselas para colocar un XI lo suficientemente poderoso en cada uno de estos encuentros si lo que quiere es mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Y es que, en los juegos que aún le restan, el América tendrá que enfrentar a equipos como Atlas, Pachuca, Tijuana, Toluca, Pumas y Tigres, los cuales están en zona de Liguilla o peleando ferozmente por colarse a uno de los primeros ocho puestos de la tabla general.

Así será el calendario del América en el cierre del Apertura 2026