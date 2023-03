“Todos se echan a perder en el América”: La confesión de Oribe Peralta

Oribe Peralta llegó al equipo de América en 2014 procedente de Santos Laguna, donde se había convertido en uno de los delanteros más temidos de la Liga MX, pues en 2011-12 El Hermoso marcó un total de 28 goles con los guerreros.

El delantero se acopló muy bien a las Águilas del América donde logró meterse en la clasificación de los mejores goleadores del equipo azulcrema. Oribe Peralta marcó un total de 74 goles en 5 años con el equipo azulcrema. El delantero habló para un canal de youtube y reveló una sensación que tuvo antes de fichar por el América.

VIDEO: Lionel Messi: ‘Ya había conseguido todo y el Mundial era lo único que me faltaba’

Te puede interesar: Raúl Jiménez cumple un año sin marca en Premier League

La confesión de Oribe Peralta antes de fichar por América

Uno de los grandes ídolos del americanismo en los últimos años fue el delantero Oribe Peralta, El Hermoso conectó con la afición y se convirtió en uno de los líderes del club; incluso fue un referente para un joven Henry Martin que llegó al equipo de Coapa bajo el mandato del Piojo Herrera.

“Durante toda mi carrera, al que siempre le hablaba terminando los partidos, era a mi papá. Él siempre veía todos mis partidos, tenía siempre algo por decirme. Siempre era muy honesto, y no había nadie más honesto que él. Para mí tenía comentarios adecuados”, declaró Oribe Peralta en entrevista.

En una de las conversaciones que mantuvo con su padre, el entonces delantero de Santos Laguna habló de la recomendación que le dio antes de firmar con el equipo de las Águilas. Club con el que triunfaría en su carrera profesional.

“En esa ocasión, salgo de la oficina y le dije que sí iré al América y él me dijo: “No te vayas. No te vayas al América, todos se echan a perder ahí”, comentó El Cepillo.

Oribe Peralta

La experiencia de Londres 2012

El Cepillo Peralta también habló de lo que representó la experiencia de conseguir el oro Olímpico en Londres 2012; en esa final el delantero mexicano se hizo presente en el marcador para dar la medalla a la selección mexicana. Máximo logro obtenido en el panorama internacional.

“El momento en el cuál sentí el éxtasis total, de haber ganado la medalla de oro, fue cuando me la colgaron. Voltee hacia arriba, recordando todo lo que había pasado hasta ese momento. Agradecí porque todo había valido la pena”, dijo Oribe Peralta.

Te puede interesar: La deuda millonaria que tiene la Juventus con Paulo Dybala

Su etapa en Chivas

“Mi etapa en Chivas fue difícil, sobre todo porque yo quería y no me dejaban. Cuando estás atado no puedes. Por mucho que hablara y dijera, realmente iba a pasar como otras ocasiones”, sentenció Oribe Peralta en entrevista.