La deuda millonaria que tiene la Juventus con Paulo Dybala

A pesar de haber salido de la Juventus como una figura, Paulo Dybala ha levantado polémica debido a sus recientes declaraciones, donde asegura que el conjunto de Turín le debe una millonaria cantidad de dinero.

“No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la ‘Juve’ todavía me debe dinero. No sé la cantidad exacta, pero serán más o menos 3 millones netos”, dijo Paulo Dybala ante la Guardia de Finanzas italiana.

La deuda fue generada por la pandemia

Y es que el equipo de La Vecchia Signora se encuentra siendo investigado tras las maniobras salariales como parte del ejercicio económico de 2020, donde a causa de la pandemia, la Juventus hizo un acuerdo con algunos jugadores para recortar los sueldos durante cuatro meses. No obstante, el pago de tres de los cuatro meses fue mediante un pacto ilegal.

“Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato (Juventus), los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos, pero si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato.

“Sé que en abril de 2023 Juventus tiene la ultima oportunidad de pagar esos 3 millones mas o menos. De lo contrario, mi abogado hará peticiones por escrito aunque espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda evitando problemas para mí y la Juventus”, agrega ‘La Joya’.

Tras dar a conocer la situación del futbolista argentino, Paulo Dybala podría ser suspendido por un mes tras infringir el Artículo 31 del Código de Justicia Deportiva, el cual prohibe a los jugadores pactar un cobro o pagar indemnizaciones.

Actualmente, Paulo Dybala se encuentra jugando para la Roma, conjunto con el que firmó para la Temporada 2022/23 tras disputar siete campañas con la Juve.

De momento, el delantero registra 8 goles en 17 partidos disputados y se encuentran en el quinto puesto de la clasificación con 44 puntos luego de 24 fechas en las que registran 13 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

